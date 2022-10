Woede en irritatie na mislukking lhbtiq+-verklaring

Het had juist een verzoenend moment moeten worden. De ondertekening van de ’Verklaring van Amsterdam’. Een door het stadhuis opgesteld manifest waarin religieuze instellingen expliciet ’discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap’ afwijzen. Tientallen moskeeën waren uitgenodigd om mee te doen. Niet langer zouden Amsterdammers met een moslimachtergrond als ’probleemeigenaar’ gezien worden.

Dat was het idee. De uitwerking liep uit op een mislukking. Halsema had moskeebestuurders uitgenodigd om maandagavond verder te spreken over de verklaring, maar die voelden zich voor het blok gezet omdat de burgemeester eerder gemaakte afspraken niet zou nakomen.

Na een kritische column van rabbijn Lody van de Kamp kwam de uitnodiging in de openbaarheid. Amsterdamse moslims waren woedend. De Blauwe Moskee in Slotervaart noemde het een ’absurde oproep’ en was ’verbijsterd’. „Dat alleen moskeeën wordt gevraagd expliciet geweld te veroordelen is een directe beschuldiging aan het adres van de islamitische gemeenschap.”

Gemiste kans

De bijeenkomst ging niet meer door. Halsema besloot die zelf te annuleren. „Er waren te weinig aanmeldingen”, laat haar woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het ook de bedoeling was dat christelijke en joodse instellingen dezelfde verklaring zouden ondertekenen, niet alleen de islamistische. Hoewel dat in de communicatie aanvankelijk niet helemaal duidelijk was.

Halsema reageerde zondag geïrriteerd op alle ophef. „Niet alleen is de suggestie dat ik een statement voorbereid dat enkel de moslimgemeenschap ’moet’ ondertekenen pertinent onwaar”, schreef zij op Instagram. „Ernstiger is dat daarmee geen gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging tot overleg, maar is gekozen voor publieke polarisatie”, aldus Halsema. Ze vindt het een gemiste kans ’om vooroordelen te ontkrachten’.

De gesprekken over een mogelijke verklaring liepen al enige maanden, maar volgens de moskeeën ging dat om een algemenere verklaring waarin de hele stad werd betrokken. Niet alleen religies, maar veel breder met ondernemers en bekende bewoners. Dat ze afgelopen week toch een uitnodiging kregen om hun handtekening te zetten onder een kant-en-klare conceptverklaring kwam als verrassing, zeggen ze.

„Waarom wil je zo doorpushen?”, vraagt Sheher Khan zich af. De fractievoorzitter van Denk vindt dat de verklaring niet op ’gelijkwaardige basis’ is opgesteld. „Moskeeën hebben het gevoel dat het hen wordt opgedrongen. Voor het overleg van maandagavond stond maar een uur ingepland, voor zestig moskeeën. Hoe serieus was dat dan?”

Geweld

Khan vindt het proces onzorgvuldig, ook omdat christelijke en joodse instellingen pas later werden benaderd. Daardoor ontstond toch het idee dat dit voor Halsema een islamitisch probleem was. „De relatie die ze de afgelopen jaren opbouwde met de islamitische gemeenschap is terug bij af. Wat heeft dit je opgeleverd als burgemeester van alle Amsterdammer?”

Homofoob geweld komt volgens Khan voort uit ’masculiniteit, machogedrag en straatcultuur’. „Het gros van de daders zijn jongens tussen de 15 en 25 jaar, fix je beleid op die groep.” Hij waakt voor ’etnisch beleid’ en wijst op ’ervaringen uit het verleden’ daaromtrent. Denk zal binnenkort in debat gaan met Halsema over de kwestie. „Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaat zij de relatie herstellen?” wil Khan dan weten.