ChristenUnie: pil vergoeden om abortus te voorkomen

„Het is best raar dat abortus wel vergoed wordt, maar dat vrouwen voor anticonceptie moeten betalen”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Zij komt donderdag met een plan om het aantal abortussen in Nederland verder terug te dringen, als de Tweede Kamer debatteert over het onderwerp.

Nadrukkelijk zegt de ChristenUnie de samenwerking te zoeken, ook met progressieve partijen „op onderdelen waar we het wél over eens kunnen worden, ook al zijn de verschillen groot.” Het voorstel betekent dat de ChristenUnie zich aansluit bij de linkse partijen die eerder al vroegen om de pil weer te vergoeden voor alle vrouwen. Sinds 2011 moeten vrouwen boven de 21 jaar zelf betalen voor de anticonceptiepil.