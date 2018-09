Nederlanders gaan  kitesurfend oceaan over

Initiatiefnemer Filippo van Hellenberg Hubar vertelde vrijdag tegen de Telegraaf Vaarkrant dat alle voorbereiding voor de mega-onderneming zijn afgerond. Onderdeel van die voorbereiding waren de afgelopen maand twee trainingsweken in Spaanse wateren.

Aflossen

Anderhalve week geleden voeren de leden van het team tussen Malaga, op het Spaanse vasteland, naar Gran Canaria, een afstand van 760 zeemijl. Daarbij werd bijna vijf etmalen lang dag en nacht doorgevaren door kitesurfers, die elkaar om de twee uur aflossen.

Vlammen

,,Alles ging goed en we staan nu helemaal klaar om te gaan vlammen voor onze grote oversteek´´, aldus een enthousiaste Filippo uit Den Haag. Hij is nu bezig zijn spullen in te pakken om naar Fuertaventura af te reizen. Zondag reizen ze naar Fuerteventura, woensdag begint de recordpoging zelf.

Douche

,,Ik kreeg het idee om dit te doen trouwens onder de douche´´, kijkt de 30-jarige Hagenaar lachend terug. Het project heet de HTC Atlantic Kite Challenge heten. Onder de zes kitesurfers zijn vier Nederlanders, een Amerikaan en een Noorse vrouw.

Twee uur

De kitesurfers wisselen elkaar tijdens de 6000 km lange tocht om de twee uur af en kiten dag en nacht richting het Caribisch gebied, naar Turks en Caicos eiland.

Langste

De groep wordt op deze langste ‘downwinder’ ooit begeleid door een catamaran van 50 foot, de Lagoon 500 Double A. De begeleidingscrew bestaat uit vijf man, waaronder de bekende Nederlandse zeiler Erik van Vuuren.

Gevaar

Het grootste gevaar van de tocht is wat de initiatiefnemer betreft het ´s nachts kwijtraken van de kitesurfer die net over het water scheert. Om het risico daarop te beperken is de kiter die buiten is met een GPS-tracker en met lichten.