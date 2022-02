Kaag geconfronteerd met miljardengaten in begroting: coalitie voorzichtig met oplossingen

Een moeilijke en dure operatie bij het compenseren van de door de rechter getorpedeerde spaartaks, rode koopkrachtplaatjes door de hoge inflatie en twee tegenvallers à 1 miljard euro uit Brussel: de schade waar minister Kaag (Financiën) zich kort na haar aantreden mee geconfronteerd ziet, loopt meteen al in de miljarden euro’s. Richting de Voorjaarsnota, door de lange formatie de eerste kans voor het kabinet om de begroting van dit jaar nog aan te passen, liggen er nogal wat problemen op haar te wachten.

De linkse oppositie heeft donderdag tijdens het debat over de Startnota, waarin de financiële afspraken van het kabinet staan, wel wat plannen klaar liggen om geld vrij te spelen om in elk geval de koopkracht van mensen op te krikken. PvdA en GL pleiten in hun tegenbegroting getrouw voor een hogere belasting voor vermogenden en bedrijven. Opvallend bij die vermogenstaks is dat de partijen veel hogere percentages willen rekenen dan de door hen geliefde Franse econoom Piketty.

Belasten grote bedrijven

„Het probleem van het kabinetsbeleid is dat ze iedereen op voorhand op een nullijn zetten, dan sta je snel op achterstand”, bekritiseert PvdA-Kamerlid Nijboer. Zijn SP-collega Alkaya snapt niet dat het kabinet miljardensubsidies aan vervuilende bedrijven uitdeelt om ze te helpen de uitstoot terug te dingen. „Het belasten van die bedrijven is veel effectiever. Maar je ziet toch dat het belasten van grote bedrijven een heet hangijzer is in de coalitie.”

D66-Kamerlid Van Weyenberg stelt op zijn beurt dat de oplossing voor problemen, zoals de verwachte koopkrachtdalingen niet alleen maar uit de hoek van de politiek hoeft te komen. Hij vindt dat bedrijven daar juist hun rol kunnen pakken: „Gezien de krappe arbeidsmarkt zou je verwachten dat zij ook de lonen gaan verhogen.” Een gedachte die wordt gedeeld door CDA’er Van Dijk: „Alleen maar geld erbij is ook niet altijd de oplossing.”

"Soms moet je even je hoofd koel houden"

VVD-Kamerlid Heinen vindt de linkse oplossingen te makkelijk. „Je kunt niet bij elke tegenvaller kijken waar we dan elders de lasten gaan verhogen.” Hij zal er in het debat met Kaag op wijzen dat er ook andere manieren zijn om de begroting weer sluitend te krijgen: „We kunnen ook minder uitgeven.”

Maar waar dan op bezuinigd moet worden of hoe de problemen anders opgelost moeten worden, daar brandt de coalitie zich nog niet aan. Een gedeelde gedachte bij de partijen is dat de komende maanden ook nog nodig zijn om de omvang van alle problemen in kaart te brengen: hoeveel de spaartaks-compensatie gaat kosten en wat de inflatie precies met de koopkracht doet. „Soms moet je even je hoofd koel houden”, zegt Van Dijk. „Ik voel de urgentie, maar je moet ook een goede analyse maken.”