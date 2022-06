COA: asielzoekers ’s nachts enkel op een stoeltje

Ruim vijftig vluchtelingen zijn ondergebracht in Limburg. De rest is verdeeld over locaties in Stadskanaal en Groningen. Daarnaast sliepen 150 asielzoekers in tenten die het Rode Kruis op het terrein van het COA in Ter Apel heeft opgezet en dertig mensen brachten de nacht door op een stoel, aldus het COA. Dat gebeurde ook al eerder afgelopen week.

Video: Maandagavond plaatste het Rode Kruis al tien tenten, met plek voor veertig mensen. Uiteindelijk brachten twintig mensen er de nacht in door.

Het probleem blijft volgens het COA het gebrek aan doorstroming. De asielzoekerscentra zitten helemaal vol, omdat er voor statushouders te weinig andere woonruimte is. Crisisnoodopvanglocaties zijn soms maar kort beschikbaar. Als dergelijke locaties sluiten, komen de vluchtelingen die daar verblijven weer terug naar Ter Apel. De dagelijkse aanloop van nieuwe asielzoekers is niet veel hoger dan normaal, zegt het COA, maar er stromen onvoldoende mensen door naar plekken waar ze voor langere tijd kunnen verblijven.

Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, zei eerder dat „kinderen lagen te rillen van de kou. Dit is onacceptabel en wij willen niet dat er nog kinderen in de tenten slapen.”

Van Schaik benadrukte dat het Rode Kruis de tenten aanbiedt als noodoplossing. „Maar dit gaan wij niet voor lange tijd doen. Er moet nu heel snel een langetermijnoplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen.”