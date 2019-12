Politie: geen opzet bij aanrijding Doesburg

Afgelopen zondag is een 57-jarige vrouw uit de gemeente Bronkhorst gehoord, die de auto bestuurde waarmee zij botste op het voertuig waarin het slachtoffer zat. Zij reed na het ongeluk door. Zij meldde zich niet uit eigen beweging, maar werd door de politie opgespoord.

"Op grond van dit verhoor, maar ook op basis van het onderzoek tot nu toe, lijkt het er op dat het ongeval niet met opzet is veroorzaakt", aldus de politie. Het onderzoek is echter nog niet afgerond. De vrouw zit niet vast. Zij is formeel niet aangehouden, maar wel een verdachte, aldus de politie.

Opzet

Het ongeval gebeurde vrijdag bij de afrit Doesburg. Het slachtoffer zat met drie anderen (een vrouw van 51 en twee mannen van 49 en 81 uit Velp) in de aangereden auto. Die werd door een donkere stationwagen van achteren aangereden; de politie dacht aanvankelijk aan opzet. De aangereden auto raakte van de weg en sloeg over de kop.

De 80-jarige vrouw was er meteen slecht aan toe. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. De andere inzittenden raakten eveneens gewond.