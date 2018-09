Verdachte schietpartij Libération aangehouden

Volgens de krant Le Point zou het gaan om Abdelhakim Dekhar. Die is eerder veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de moord op vijf personen in Parijs in 1994. Onder de slachtoffers waren drie agenten.

De schutter opende maandag het vuur in het kantoor van Libération, waardoor een fotograaf levensgevaarlijk gewond raakte. Daarna sloeg hij op de vlucht. Anderhalf uur later loste dezelfde man schoten voor het gebouw van de Franse bank Société Générale, maar hij raakte niemand.

Kort daarop werd een automobilist gegijzeld door de man, die de bestuurder dwong hem af te zetten op de Champs-Elysées in hartje Parijs, vlakbij een metrostation.