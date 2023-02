Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Verdubbeling aantal geslachtsveranderingen Rusland: vluchten mannen voor mobilisatie?

Door Mischa van Diepen

Transgender vrouwen lijken met een snelle administratieve geslachtsverandering aan een oproep tot dienst in Oekraïne te willen ontkomen. Ⓒ AFP

MOSKOU - De oorlog tegen Oekraïne heeft in Rusland een onverwacht gevolg: het aantal transgenders is op papier gestegen. Sinds de invasie hebben ongeveer twee keer zo veel Russen het geslacht in hun documenten laten veranderen. Dat meldt de Russische site Mediazona op basis van cijfers van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.