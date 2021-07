Jongen van 16 en man van 21 veroordeeld voor brandstichting teststraat Urk: tot 1 jaar celstraf

Om het aantal coronabesmettingen naar beneden te brengen, gold in Nederland vanaf eind januari een avondklok. De maatregel stuitte op veel weerstand, waaronder ook op Urk. Na het ingaan van de avondklok verzamelde veel jeugd zich op het haventerrein. Zij besloten de teststraat van de GGD in brand te steken. Ze braken in op het terrein en de 16-jarige verdachte zette een prullenbak in brand. Dit deed hij door een mondkapje aan te steken. De 21-jarige verdachte verzamelde spullen die in de teststraat lagen en samen gooiden ze die op het vuur. Daarnaast spoten ze er ook desinfectiemiddel op. De teststraat werd door de brand verwoest.

Medeplegen

Volgens de 21-jarige man was het de 16-jarige jongen die de prullenbak in brand stak. Ook zou hij degene zijn geweest die het desinfectiemiddel over het vuur spoot. De 16-jarige jongen verklaarde bij de politie dat hij de prullenbak in brand stak, maar dat ze vervolgens samen het desinfectiemiddel erop spoten. Vervolgens zouden ze ook samen de spullen op de prullenbak hebben gegooid. De rechtbank gelooft de verklaring van de 16-jarige Urker.

Volgens deskundigen is bij beide verdachten sprake van verschillende stoornissen en waren ze tijdens de brandstichting verminderd toerekeningsvatbaar.