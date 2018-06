Tegenslag voor echtpaar dat 188 miljoen won

Adrian en Gillian Bayford uit het Britse plaatsje Haverhill in Suffolk waren vorig jaar augustus in een klap beroemd dankzij de op een na hoogste jackpot ooit uitgekeerd in Groot-Brittannië. Aanvankelijk reageerden ze bescheiden. Het winnen van de miljoenen vierden ze met hun twee jonge kinderen bij een lokale pizzeria. Adrian zei bovendien dat hij gewoon zou blijven werken in zijn eigen muziekzaak. Wel wilden ze meer tijd doorbrengen met het gezin nu ze niet meer hoefden te zwoegen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Niet veel later gooide Adrian zijn winkel toch op slot. De nieuwbakken miljonair werd niet goed van de zeurende en bedelende klanten die zijn zaak bevolkten sinds hij de prijs had gewonnen. Ook het gezinsleven werd er niet beter op. Adrian en Gillian verhuisden met hun kinderen van een modale driekamerwoning naar een gigantisch landhuis van ruim 7 miljoen euro. Maar inmiddels is Adrian daar al weer weg, omdat het stel niet meer door één deur kan. Adrian woont nu in een 'bescheiden' villa van 600.000 euro, op 10 minuten afstand van zijn gezin.

Een woordvoerder van de familie wil alleen maar bevestigen dat het stel inderdaad in scheiding ligt, maar dat het omwille van de privacy verder met rust gelaten wil worden.