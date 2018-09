Alle internetproblemen KPN voorbij

Volgens KPN waren de problemen het grootst tussen 13.30 en 14.45 uur. Rond 16.15 uur was alles weer opgelost „maar we houden alles nog extra scherp in de gaten”, liet een woordvoerder weten. Over de oorzaak van het probleem kon hij nog niets zeggen. Dat wordt nog onderzocht.

Alleen klanten met vast internet van het KPN-merk waren de dupe van de storing: internetters via dochterbedrijven Telfort en XS4all waren woensdagmiddag gewoon online. De vaste telefoonlijnen van KPN bleven gewoon in de lucht, al konden mensen mensen die via internet belden wel op verbindingsproblemen stuiten. Omdat zoveel gedupeerden het storingsnummer van KPN belden, was dat een tijdje uit de lucht.

Het telecombedrijf kan nog niets zeggen over eventuele schadevergoedingen die klanten zouden kunnen krijgen. „Maar als iemand denkt dat hij daar recht op heeft, dan kan hij dat ons laten weten. Dan bekijken we dat.”