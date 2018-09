Seksisme op werk nog groot

Liever maken ze gebruik van de hitsigheid van mannelijke collega’s: driekwart zet haar ‘erotisch kapitaal’ in om iets voor elkaar te krijgen.

Minder serieus

Goed nieuws: vrouwen worden nog maar zelden minder serieus genomen dan hun mannelijke collega’s. 85% zegt dat daar bij haar op het werk geen sprake van is. Zo ziet nog maar 4% dat klanten altijd het woord richten tot de eerste de beste man in de buurt. En grote klussen die vaak naar mannen gaan? Komt bij ons absoluut niet voor, zegt 86%. Wat echter nog lang niet verdwenen is, zijn de dubbelzinnige opmerkingen bij het koffieapparaat. Ook niet uit te roeien is die ene vraag die nooit gesteld wordt aan mannen: of je je werk wel kunt combineren met de zorg voor je kinderen.

Vrouwelijke charmes

Bijna twee derde (63%) van de jonge vrouwen geeft aan op het werk seksistische opmerking naar haar hoofd te krijgen. 71% zwijgt erover en zegt het niet erg te vinden, 17% laat het erbij zitten omdat ze bang is om er problemen door te krijgen en slechts 12% maakt er melding van bij een leidinggevende. Wie niet klagen wil, moet slim zijn, lijken veel vrouwen te denken. En dus maken ze zoveel mogelijk gebruik van hun vrouwelijke charmes. Maar liefst driekwart antwoordt bevestigend op de vraag ‘Zet jij je uiterlijk weleens in om iets voor elkaar te krijgen’? Sexy jurkjes, killer heels en veelbetekenend glimlachen; sommigen houden er zelfs een leuke baan aan over.