Politie stopte 57 feesten en deelde 6392 avondklokboetes uit

Het aantal boetes voor groepsvorming is, ondanks de drukte in parken, ongeveer hetzelfde gebleven. Vorige week waren het er 144, de week ervoor 140. In meerdere steden was het vanwege het lekkere weer vol in parken. Veel mensen hielden zich niet aan de coronamaatregelen. „Die mensen hebben niet allemaal een boete gekregen”, vertelt een woordvoerder van de politie. „We vonden het voldoende om de parken te sluiten en de parkgangers naar huis te sturen.”

De politie deelde minder waarschuwingen uit aan mensen die de coronamaatregelen negeerden. Vorige week kregen 176 mensen een waarschuwing. De week ervoor waren dat er 204.