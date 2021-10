Legertje van ruim 100 zoekers met prikstokken op zoek naar lichaam Sumanta

Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zoekactie in het Hoornse Dwaalpark aanwezig. Hij doet live verslag via tweets onderaan dit bericht.

De nieuwe locatie, waar met de enorme hoeveel manschappen gezocht gaat worden, is opmerkelijk. „Uit onderzoek is gebleken dat het lichaam mogelijk hier ligt”, zegt een woordvoerder van de politie. Eerder concentreerden de zoekacties zich tot, het ten zuiden van Hoorn gelegen, recreatiegebied Den Hulk. Een gebied van circa 3.000 meter is afgezet met linten voor het zoeklegertje dat zich bij het Dwaalpark heeft verzameld, waaronder tachtig vrijwilligers van het Veteranen Search Team. Gisteren is een deel van het Dwaalpark al doorzocht door speurhonden van het Landelijk Team Opsporing, Berging en Identificeren (LTOBI). Een groot deel van het werk vandaag zal bestaan uit het doorzoeken van de bodem met prikstokken.

Maandag begon het ultieme zoekoffensief in het eerdere doorzochte recreatiegebied De Hulk. In vergelijking met eerdere zoekacties deze is de inzet vandaag gigantisch. Het afgezette zoekgebied in het zeer uitgestrekte Dwaalpark in het westen van Hoorn bestrijkt zo’n 3.000 vierkante meter.

Politie en justitie gaan ervan uit dat haar ex-vriend Manodj B. de zwangere vrouw heeft vermoord. Sumanta woonde bij het gezin in huis en had een heimelijke relatie met de gehuwde Manodj’.