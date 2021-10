Nog nooit werd dichter bij woning van verdachte in moordzaak Sumanta gezocht

Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zoekactie in het Hoornse Dwaalpark aanwezig. Hij doet live verslag via tweets onderaan dit bericht.

De zoektocht vindt al de hele week plaats in en rond het recreatiegebied De Hulk bij Hoorn. De zoekactie bereikt donderdagmiddag een hoogtepunt in de omgeving van het Dwaalpark in Hoorn, waar ruim honderd mensen op zoek zijn naar lichaamsresten van de sinds 2018 vermiste studente. Nog nooit is er dichterbij de woning van verdachte Manodj. B. naar het lichaam gezocht. De woning waar de studente inwoonde ligt ongeveer drie kilometer van het zoekgebied. Er wordt uitsluitend gezocht naar menselijke resten, nadat speurhonden de afgelopen dagen al door het zoekgebied zijn gegaan.

Zoektocht Sumanta Bansi uit Hoorn. Ⓒ Michel van Bergen/Eigen foto

Uit hele land kwamen vandaag in totaal 92 leden van het Veteranen Search Team door de dichte mist naar Hoorn. Tel daar de rechercheurs, hondenbegeleiders en archeologen bij op en het totaal aantal zoekers bedraagt ongeveer 130 man, waaronder veel oud-militairen.

Rond het middaguur schijnt de zon volop in het zoekgebied. „Misschien een goed teken en krijgen we hulp van boven”, zegt een oud-militair die als vrijwilliger opnieuw zoekt naar Sumanta, die volgens justitie door haar minnaar Manodj B. (41) is vermoord nadat ze voor de tweede keer zwanger was van de getrouwde hoofdverdachte in deze zaak.

Voor de rechtbank in Alkmaar vindt komende maandag een pro-formazitting plaats tegen Manodj B. in het kader van het strafonderzoek tegen hem. Het duurt zeker tot begin volgend jaar tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Manodj, die vastzit, plaatsvindt. Dat er in een veel groter gebied gezocht wordt heeft te maken met de mogelijke nauwkeurigheid van Google Data. De locatiebepaling komt vooral van zendmasten bij de vier parkeerplaatsen rond het zoekgebied. Daar kunnen marges van tot wel 1.500 meter in zitten.