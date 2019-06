Bekir E. voor rechter voor doden scholiere Humeyra (16)

LIVE – Verslaggever Gerda Frankenhuis is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur).

De man kon het niet verkroppen dat Humeyra een punt achter hun korte relatie had gezet. Hij ging de tiener stalken en mishandelde haar. In totaal deed het meisje vier keer aangifte tegen E., die al eerder een contactverbod opgelegd had gekregen van de politierechter.

Bekijk ook: Justitie blundert met persoonlijke brief aan vermoorde Humeyra

Ook was hij veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar hoefde die niet uit te zitten omdat hij in hoger beroep ging. Naast E. staat ook een medeverdachte terecht. Hij zat in de auto van hoofdverdachte en zou hand- en spandiensten hebben verricht.

E. zou Humeyra volgens Justitie eigenlijk hebben willen ontvoeren en zou haar daarom hebben opgewacht bij haar school. Toen hij haar zag zou de verdachte uit auto zijn gestapt en haar zijn achterna gerend. E. was in het bezit van een plattegrond van de school. Ook had hij een sleutel van woning waar ze vastgehouden had moeten worden op zak.

E. heeft eerder bekend dat hij verantwoordelijk is en zegt spijt te hebben van zijn daden. „Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen”, citeerden zijn advocaten.

Bekijk ook: Justitie blundert met persoonlijke brief aan vermoorde Humeyra