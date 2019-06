Moordverdachte in zaak Humeyra (16) voorlopig vrij

LIVE – Verslaggever Gerda Frankenhuis is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur).

Al-M. heeft steeds zijn betrokkenheid ontkend en gezegd dat hij niet wist wat E. ging doen. De mannen zaten samen in de auto toen ze op 18 december vorig jaar naar het Designcollege in Rotterdam-West reden. Daar heeft E. de jonge vrouw, die een relatie met hem had verbroken, neergeschoten bij de fietsenstalling op het schoolplein.

E. heeft al eerder toegegeven dat hij Humeyra heeft gedood en dat hij daar spijt van heeft. Ook was hij volgens het OM eigenlijk van plan Humeyra te ontvoeren. Aanvankelijk had E. gezegd dat Al-M bij de ontvoeringsplannen was betrokken, maar die belastende verklaring voor Al-M. heeft de hoofdverdachte eind mei tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris ingetrokken, zo bleek maandag.

Het OM verzette zich niet tegen de vrijlating van Al-M., hoewel hij wel verdachte blijft. De rechtbank vond eveneens dat er onvoldoende ernstige gronden en bezwaren zijn om Al-M. nu langer in voorarrest te houden.

De advocaat van E. zei na de zitting dat E. wel eens ontvoeringsideeën had maar dat hij dit niet op deze dag van plan was. Zijn cliënt heeft volgens hem meegewerkt aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De conclusies daarvan worden eind juli verwacht.

De volgende niet-inhoudelijke zitting is op 6 september. De inhoudelijke behandeling van de zaak is vooralsnog gepland op 14 en 15 november.