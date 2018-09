15-jarige bejaardenberover direct weer vast

De jongen is vrijdagnacht 15 november aangehouden. De rechter-commissaris heeft nu bepaald dat hij 14 dagen langer in voorarrest moest blijven. Ongetwijfeld speelt daarbij mee dat de knaap een dag voor zijn arrestatie door de Kinderrrechter in De Haag is veroordeeld voor een andere kraak. De jongen heeft afgelopen zomer ingebroken bij een 94-jarige vrouw in Laren. Hij ging er vandoor met twee handtassen van de bewoonster. In een van de tasjes zaten breipennen en sjaaltjes die de vrouw had gemaakt voor Stichting Kinderen in Nood.

De politie kwam de 15-jarige op het spoor dankzij een vingerafdruk die hij had achtergelaten in het raamkozijn van de woning.