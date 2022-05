Onvrede over Benschop: ’Wel luxe dineren maar niks doen aan gevaarlijke situaties op Schiphol’

VVD-Kamerlid Koerhuis verwacht dat de Schiphol-topman in het land is als het een chaos is op de luchthaven. „Dit is een wel heel zorgelijk beeld. Het is op Schiphol letterlijk alle hens aan dek, dan moeten we er vanuit kunnen gaan dat dat ook in de bestuurskamer geldt. De VVD en PvdA hebben samen de heer Benschop uitgenodigd voor een gesprek in de Tweede Kamer dinsdag.” Dat gesprek moet dan op verzoek van de commissie Infrastructuur en Waterstaat dinsdagmiddag plaatsvinden, een dag voor een commissiedebat over luchtvaart.

Maar ook elders in de Kamer klinkt onvrede. „Bij hoge golven hoort een kapitein aan het roer te staan”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen. De christendemocraat vindt dat die uitspraak niet alleen geldt voor een kapitein op een schip. „Dat is in de luchtvaart niet anders. Nederland staat voor schut door de situatie op Schiphol. Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen. En dat de minister daar scherp op toeziet.”

Luxe dineren

BVNL-Kamerlid Van Haga zal komende week in de Tweede Kamer aandringen op het vertrek van Benschop. „Het is onbegrijpelijk dat Benschop de afgelopen weken meerdere keren het land verliet, terwijl het chaos troef is op de luchthaven. Wel luxe dineren op een gala-avond in Washington, het World Economic Forum in Davos en de jaarlijkse meeting van VNO-NCW, maar niets doen aan de enorme rijen en de gevaarlijke situaties op Schiphol. Dat kan natuurlijk niet.”

Ook vanuit de Eerste Kamer klinkt gemor. „Allerhoogste tijd voor de RvC van Schiphol om ceo Benschop nu snel te vervangen door een competente ceo die de chaos oplost”, zegt senator Henk Otten. „Dan kan Benschop permanent vakantie vieren en z’n vele netwerkevents voortaan op eigen kosten bezoeken.”

Schiphol-topman Dick Benschop verliet afgelopen weken meerdere keren het land terwijl het chaos troef is op de luchthaven. Tijdens de meivakantie ging de topman onder meer met zijn gezin op vakantie naar Portugal, ondertussen misten andere reizigers hun vluchten door de chaos.

Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf en wordt bevestigd door Schiphol. Benschop ging verder naar een gala-avond in Washington, het World Economic Forum in Davos en de jaarlijkse meeting van VNO-NCW. Ook zat hij, terwijl hij corona had en zijn luchthaven de deuren sloot vanwege de drukte, met gezinsleden op een bootje tijdens Koningsdag.