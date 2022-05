Premium Het beste van De Telegraaf

Schiphol-topman Benschop moet op het matje komen in Den Haag: ’Een heel zorgelijk beeld’

Door Onze verslaggevers

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Schiphol-topman Dick Benschop moet dinsdag op het matje komen in Den Haag. VVD en PvdA willen opheldering over het feit dat hij de afgelopen tijd het land meerdere keren verliet, terwijl het chaos troef is op de luchthaven.