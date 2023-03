Honduras verbreekt betrekkingen met Taiwan

In Taiwan zijn ze teleurgesteld over de stap van Honduras. Ⓒ ANP

TEGUCIGALPA - Honduras heeft de diplomatieke banden met Taiwan verbroken, maakte het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter bekend. „De regering van Honduras erkent het bestaan van slechts één China. De regering van China is de enige legitieme regering die heel China vertegenwoordigt. Taiwan is een onafscheidelijk onderdeel van Chinees grondgebied.”