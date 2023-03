Honduras wisselt Taiwan in voor China

Als antwoord heeft Taipei donderdag zijn ambassadeur in Tegucigalpa teruggeroepen. De kwestie kwam woensdag in een stroomversnelling toen de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken Enrique Reina naar China afreisde om diplomatieke relaties te beginnen met de Volksrepubliek. De beleidsomslag was een verkiezingsbelofte van de vorig jaar aangetreden president Xiomara Castro.

Aan zo’n loyaliteitsverklaring hangt wel een prijskaartje. Zo krijgt Honduras een Chinese miljoenenlening voor de aanleg van een waterkrachtcentrale. Volgens Honduras is de beslissing dan ook puur economisch.

Het besluit van Honduras is koren op de molen van de net voor de derde keer herkozen president Xi Yinping. De hereniging met de „afvallige provincie” Taiwan is een van zijn belangrijkste speerpunten. Het communistische regime ziet het democratische Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. In dit streven vind het de VS op zijn weg.

De VS heeft geen diplomatieke relaties met Taiwan maar steunt het eiland, dat geen lid is van de NAVO, economisch en militair. Tijdens een verrassingsbezoek aan Taiwan vorig jaar van Nancy Pelosi, de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, liep de militaire spanning tussen beide supermachten even kort flink op.

Diplomatieke banden

Het aantal landen dat diplomatieke banden met Taiwan heeft is nu gedaald tot 13. Vijf jaar geleden waren dat er nog 18. In Latijns-Amerika verbroken Panamá, El Salvador, de Dominicaanse Republiek en Nicaragua de afgelopen vijf jaar de banden met Taiwan en kozen voor China. Wereldwijd is Honduras het negende land dat met Taiwan breekt ten faveure van China.

Behalve van Paraguay, Guatemala en Belize kan Taiwan nog rekenen op de steun van onder meer Vaticaanstad en een zevental eilanden in de Cariben en de Stille Oceaan. President Tsai Ing-wen van Taiwan brengt binnenkort een bezoek aan de VS, Guatemala en Belize.

Nederland erkent Taiwan niet als onafhankelijk land, maar heeft wel een handelskantoor in de hoofdstad Taipei. De scheiding tussen Taiwan en China is een gevolg van de Chinese Burgeroorlog gedurende de jaren ’30 en ’40, toen communisten en nationalisten elkaar bestreden. De communisten onder Mao Zedong wonnen en riepen de Volksrepubliek China uit, de nationalisten vluchtten naar Taiwan.