Prins William wil graag ook een PlayStation 4

Prins William bewonderde de nieuwe PlayStation 4 tijdens een evenement in Londen. ”Het is heel verslavend. Ik wil er ook één, maar ik weet niet hoe mijn vrouw daarover denkt,” laat prins William weten aan de Britse krant The Telegraph. ”Ik ben een enthousiaste, maar een vrij nutteloze gamer."

De nieuwe console van Sony is vanaf 29 november te koop in Nederland.