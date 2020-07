Zwitsers houden straatrace: snelheden tot 245 km/u

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Chromorange

BAD BELLNGEN - De Duitse politie heeft twee Zwitsers van de weg gehaald die een wedstrijd aan het doen waren en met een snelheid van 245 kilometer per uur waren geflitst. Dat gebeurde zaterdagochtend op de A5 op een plek waar maximaal 120 kilometer per uur is toegestaan.