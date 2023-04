Hond bijt man dood in Britse woning

Kopieer naar clipboard

Een Britse agente, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Derby - Een man is zaterdag doodgebeten door een hond in een woning in de Engelse plaats Derby. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen geen andere keus dan het agressieve beest neer te schieten.