‘Trump onzeker over peilingen’

In deze nieuwe podcast brengen Thijs Wolters en Frank van Vliet het laatste nieuws rond de Amerikaanse verkiezingen. Zo gaat het over het grote contrast tussen Trump en Biden in de campagne die zij voeren, het bekvechten tussen de president en zijn voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur, John Bolton en de antiracisme-rellen, die ‘voor de Democratische kandidaat een cadeautje lijken te zijn’.

Luister de eerste aflevering van ‘Trump vs Biden – de strijd’ hier, hieronder of abonneer je via Spotify.