Nieuwe arrestatie rond verdwijning en dood loodgieter Johan

Eergisteren werd voor dezelfde feiten ook al een vrouw (42) uit het Brabantse Bergen op Zoom opgepakt.

De loodgieter verliet juni vorig jaar zijn woning in Lint bij Antwerpen en verdween. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. Hij is mogelijk slachtoffer geworden van een gruwelijke (roof)moord.

Een rechercheteam in Nederland verrichtte samen met Belgische collega’s uitgebreid onderzoek. Dat leidde tot acht arrestaties. Naast de 42-jarige vrouw die dinsdag werd aangehouden, zitten nog drie verdachten, twee 40-jarige vrouwen en een 31-jarige man, in voorarrest.

Misdrijf

De politie gaat er vanuit dat Van der Heyden door geweld is omgekomen. Een belangrijke aanwijzing daarvoor was de vondst van een speciekuip in het Schelde-Rijnkanaal begin dit jaar. Er werden stoffelijke resten van de Belg in de emmer aangetroffen. Ook werd twee maanden later door duikers een kettingzaag in het Bergsche Water gevonden. „Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet”, aldus de Nederlandse politie.

