Advocaat ruziet met moeder slachtoffer OM eist acht jaar tegen pleegmoeder voor dood 2-jarige peuter Delias

De moeder van Delias: „Ik heb nog nooit zoveel gehuild als vandaag, dit is wat ik jarenlang heb ingehouden.”

Alkmaar - Volgens het Openbaar Ministerie heeft pleegmoeder D.R. (47) de 2-jarige peuter Delias uit Hoorn – die aan haar zorg was toevertrouwd - met geweld om het leven gebracht. De vrouw hoorde voor de rechtbank in een Alkmaar een onvoorwaardelijke celstraf van acht jaar voor doodslag tegen zich eisen: „Ja, ik ben schuldig, maar het was een ongeluk”, verklaarde de pleegmoeder dinsdag tijdens de strafzaak.