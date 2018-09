President Venezuela mag per decreet regeren

De uitslag van de stemming was verwacht omdat het parlement vorige week al met tweederde meerderheid ermee had ingestemd Maduro ruimere bevoegdheden te geven. Tegenstanders van Maduro vrezen dat het om een nauwelijks verhulde machtsgreep van de president gaat.

Maduro werd in april met iets meer dan 50 procent van de stemmen gekozen tot opvolger van Hugo Chávez, die ruim een maand eerder aan kanker was gestorven. Hij was onder Chávez vicepresident.