Vrij schenken ook voor oude restschuld

De uitbreiding staat in een amendement, dat was ingediend door Carola Schouten van de ChristenUnie. De schenkingsvrijstelling was een van de afspraken die het kabinet op 11 oktober in het herfstakkoord maakte met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Voor de Kamer was het amendement van belang omdat de groep mensen met een oude restschuld volgens de ChristenUnie nu tussen wal en schip dreigt te vallen. Ze kunnen hun oude restschuld niet meefinancieren in hun nieuwe hypotheek en de schenkingsvrijstelling was niet van toepassing. Dat is met het amendement voor 2014 nu wel het geval.