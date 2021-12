Boze medewerkster steekt oliebedrijf in brand: ’Mijn baas zorgde voor veel stress’

De politie van Bangkok beschikt over beelden waarop de vrouw ’toeslaat’ in het magazijn van Prapakorn Oil. Binnen de kortste keren stond na de actie van de medewerkster het hele pand in lichterlaaie. Dikke rookwolken trokken over de Thaise hoofdstad. De brand vond 29 november plaats, meldt The Independent.

De vrouw, negen jaar werkzaam voor het oliebedrijf, werd thuis opgepakt en heeft haar daad tijdens een verhoor bekend. In haar verklaring zei ze dat haar baas al scheldend ’alleen maar klaagde en haar elke dag stress bezorgde’. „Ze had niet verwacht dat het vuur zoveel schade aan zou richten”, aldus een politiebron.

Lek

De brandweer was urenlang bezig met blussen en moest nog voorkomen dat de olie naar een kanaal in de buurt zou stromen. Ook meerdere huizen raakten beschadigd door de vuurzee. Er is minstens voor omgerekend een miljoen euro schade. Wie daarvoor op gaat draaien, is nog niet duidelijk. De vrouw blijft voorlopig vastzitten.