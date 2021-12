OMT maant kabinet opnieuw: laat kerstvakantie week eerder beginnen

Het OMT vraagt het kabinet te ’heroverwegen’ de schoolvakantie voor in elk geval de basisscholen met een week naar voren te verlengen. Het adviesorgaan geeft de maatregel opnieuw als optie mee in plaats van als overduidelijk advies. Hiermee heeft het kabinet meer ruimte er vanaf te wijken. „Toch, als het OMT iets drie keer in overweging geeft, kun je er amper meer omheen om het advies over te nemen”, zegt een bron bij het kabinet.

’Gezinsbubbel’

Dit jaar begint de kerstvakantie op 24 december, waarmee ook de kerstdagen beginnen. Het risico is dat kinderen het virus uit de school meteen op familie overdragen. Met een week erbij zou dat risico aanmerkelijk minder worden. Dat wil zeggen: als de kinderen die week in hun ’gezinsbubbel’ blijven. Het effect van de maatregel is overigens niet in modellen doorgerekend.

Na eerder kabinetsberaad op maandag overleggen de meest betrokken ministers maandagmiddag opnieuw over de vervroegde kerstvakantie. Dinsdag valt er in een kabinetsberaad definitief een besluit. In de avond houden minister De Jonge (Volksgezondheid) en premier Rutte een persconferentie.

Geen opvang bij grootouders

Het eerder met vakantie sturen van leerlingen heeft voor ouders de nodige voeten in de de aarde. Ouders met banen waarin thuiswerken niet gaat, moeten immers opvang regelen voor hun kinderen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zou volgens het OMT een uitzondering moeten komen. De opvang moet in elk geval niet bij grootouders worden gelegd, schreef het OMT eerder.

De verlengde kerstvakantie is feitelijk een verzwaring van de avondlockdown die het kabinet van plan is vanaf 19 december met minstens drie weken te verlengen. Dat wil zeggen dat de horeca en niet-essentiële sectoren om 17 uur dicht moeten, dat de stadions leeg blijven, evenementen verboden en de cultuursector op slot.

Boost voor booster door omicron

Wat meespeelt bij de afweging is de onzekerheid over de opmars van de omicronvariant. „We weten er nog niet zo veel over”, zegt coronaminister De Jonge.

„Maar wat we ervan weten, stemt niet bepaald gerust. Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt. Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.” De Jonge kondigde daarom opnieuw een ’versnelling’ aan van de boostercampagne. Wat dat precies inhoudt, gaat hij dinsdag bekendmaken.