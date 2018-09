Robbie Williams in Ziggo Dome

Dat maakt Mojo Concerts maandag bekend. De zanger gaat op tournee door Europa om zijn nieuwe album 'Swings Both Ways' te promoten.

Het album is Robbies tweede album met een big band; een vervolg op 'Swing When You're Winning' uit 2001. Hij heeft voor de plaat samengewerkt met Lily Allen, Kelly Clarkson, Michael Bublé, Olly Murs and Rufus Wainwright.

De kaartverkoop begint op 4 december.