Bewoners springen vanaf derde verdieping op dekens en matrassen na brand appartement Amsterdam

De hulpdiensten werden rond 7.50 uur gealarmeerd over de brand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ook werden twee traumateams opgeroepen.

De vlammen sloegen uit het appartement op de derde verdieping, aan een pleintje met enkele winkeltjes.

Enkele uren na de brand liggen dekens en matrassen nog buiten op straat. Ze werden daar neergegooid zodat de twee bewoners van het appartement erop konden springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Op de stoep maakten buurtbewoners een kringetje rondom de dekens die krachtig werd vastgehouden om de bewoners op te vangen. Beide personen uit het appartement hebben het er levend van afgebracht en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Buurbewoners werden wakker van de vele sirenes en zijn nog steeds in shock. Sommigen zeggen ’ijselijk gegil’ te hebben gehoord. Ze zeggen dat er ook nog een kat in het appartement woont. Het is niet duidelijk waar de kat zich nu bevindt.

Inmiddels is het rustig op het pleintje in de Staatsliedenbuurt. Wat over is, is het beeld van een uitgebrand appartement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.