Van der Burg: nareisbeperking blijft in stand

Het staat iedereen vrij een rechtszaak te starten, zegt de staatssecretaris. „Maar het gaat hier om een specifieke casus. De maatregel die staat nog steeds.” Van der Burg zegt dat er een bodemprocedure wordt gestart ’om duidelijkheid te krijgen over deze uitspraak’.

Geen politieke gevolgen, aldus Van der Burg

Volgens hem heeft het oordeel van de rechter geen politieke gevolgen. „Ik zie niet dat het invloed heeft op het asielakkoord, die afspraken staan. En natuurlijk grijpen tegenstanders van deze maatregel dit aan, maar ik zie ook dat de persrechter heeft gezegd dat hiermee niks over de maatregel als totaal is gezegd.”

De nareisbeperking die het kabinet instelde om de problemen in de overvolle asielopvang het hoofd te bieden staat op losse schroeven. De rechter oordeelde maandag dat er geen wettelijke basis is voor de huidige beperkingen op gezinshereniging, die onderdeel was van de veelbesproken politieke asieldeal.

In een zaak over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, bepaalt de voorzieningenrechter nu dat haar Syrische gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoeven niet eerst een half jaar te wachten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt de uitspraak nu eerst ’te bestuderen’.

Politiek gevoelig

De uitspraak ligt politiek gevoelig, omdat nareisbeperking deel uitmaakt van een asieldeal die onder hoogspanning werd gesloten. Vooral voor de VVD is de uitspraak pijnlijk, omdat die partij hamert op beperking van de asielinstroom.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU zeiden eerst van de staatssecretaris te willen weten wat de uitspraak betekent van andere zaken, maar zeggen wel vast te houden aan de asieldeal.

Advocaat Mirjam van Riel, die als eerste succesvol bezwaar maakte tegen het beperken van gezinshereniging, verwacht dat de volgende statushouders klaarstaan om bezwaar te maken tegen uitstel van gezinshereniging. Vluchtelingenwerk Nederland, dat statushouders in gesprekken adviseert te procederen, meldt dat er momenteel twintig rechtszaken tegen uitstel van gezinshereniging lopen. Vijftien daarvan zijn aanhangig gemaakt via de organisatie.