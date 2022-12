Controversiële influencer Andrew Tate opgepakt in Roemenië

Tate en zijn broer worden opgepakt in Roemenië en blijven zeker 24 uur vastzitten. Ⓒ REUTERS

BOEDAPEST - De voormalige kickbokser en controversiële online influencer Andrew Tate is in Roemenië gearresteerd op verdenking van onder meer mensenhandel en verkrachting. De Brit raakte in 2016 in opspraak toen hij uit het tv-programma Big Brother werd gezet omdat op beeld was vastgelegd hoe hij een vrouw aanviel. Hij kreeg online bekendheid door die actie.