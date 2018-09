Kentekenbewijs kwijt bij opgevoerde scooter

De bewindsman hoopt zo de overlast van deze voertuigen aan te pakken. Op dit moment kan het document alleen nog worden ingevorderd als de brommer of scooter met meer dan 15 kilometer per uur is opgevoerd. Door de nieuwe maatregel zullen naar schatting jaarlijks ongeveer 8000 mensen extra hun kentekenbewijs kwijtraken.

In de brief gaat Opstelten ook nog in op de aanpak van veelplegers in het verkeer. Hij heeft al eerder laten weten die harder te willen aanpakken, mede op aandringen van regeringspartijen VVD en PvdA. Hij gaat nu een aantal overtredingen overbrengen naar het strafrecht, waardoor het mogelijk wordt tegen recidivisten celstraf te eisen. Politie en Openbaar Ministerie gaan overleggen welke feiten worden overgeheveld naar het strafrecht. De nieuwe aanpak moet op 1 januari 2015 van kracht worden.