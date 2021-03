Europees Parlement stemt voor snelle behandeling ’vaccinatiepaspoort’

De Europese Commissie heeft de 27 EU-landen vorige week voorgesteld een gratis ’coronacertificaat’, digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, te ontwikkelen. Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft. Een meerderheid van het parlement is voor het snel opzetten van een door de landen wederzijds erkend certificeringssysteem, waarbij de persoonsgegevens en medische data wel goed beschermd moeten zijn.

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) hikt aan tegen de grote haast van het plan en stemde tegen het voorgestelde EU-vaccinatiepaspoort. „Volstrekt onduidelijk is wat de status van dit certificaat is op de lange termijn”, zegt hij. „Wat zijn de gevolgen voor degenen die niet ingeënt zijn, zoals gewetensbezwaarden? Gaan we voor hen actieve participatie aan de samenleving langdurig afhankelijk maken van testuitslagen? En wie betaalt die dan? Een nieuwe tweedeling dreigt.”