Drieduizend boten op noordelijke Elfstedenvaarroute

Het aantal is gebaseerd op tellingen in de sluizen. De verwachting voor het volledige vaarseizoen (april tot oktober) van 2014 is ruim 4000 boten.

Blij

Dit komt overeen met de verwachte cijfers uit de oorspronkelijke plannen. De bedrijven langs de route waren blij met de vele bezoekers. Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute vindt het belangrijk om de streek te betrekken bij de route zodat ondernemers ervan profiteren.

Bekendheid

Marjan Middelkoop van Rondvaartbedrijf Middelsee vertelt: “Er is een routekaart uitgegeven om meer bekendheid te geven aan de nieuwe vaarroute en aan de dorpen.”