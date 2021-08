Premium Het beste van De Telegraaf

Het is zomervakantie en we willen op pad! Reizen we anders sinds de coronacrisis?

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De zomervakantie draait op volle toeren en we willen dolgraag weer op reis. Maar heeft de coronacrisis ons vakantiegedrag beïnvloed? Maken we andere keuzes, gaan we naar andere bestemmingen en reizen we duurzamer?