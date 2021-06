Tornado raast over Belgische Ardennen

De tornado raasde in het grensgebied met Luxemburg. Op beelden is te zien dat het ’zeker geen kleintje’ was, melden meerdere weerstations op Twitter. Een boerderijkasteel in de plaats Bernistap ligt volledig in puin. Er zijn daar volgens nieuwssite RTBF geen gewonden gevallen. Wel heeft een van de dieren op de boerderij de tornado niet overleefd doordat er een muur op het dier viel. De rest van de dieren en de bewoners konden op tijd worden geëvacueerd.

Beelden op Twitter laten zien dat de slurf van de tornado zeker twee minuten lang de grond raakte. Er is nog niet bekend hoe krachtig de tornado was en hoeveel schade er is aangericht. Ook is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Bent u in de Ardennen en weet u meer? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App ze naar onze whatsapp tiplijn. +31 613650952