Honderden mensen dupe van Tikkie-fraude

Ⓒ ANP XTRA

GRONINGEN - Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen bent. Tussen januari en juni zijn zeker 375 mensen in die truc getrapt. Ze dachten dat ze op een veilige bankiersite zaten, maar hun gebruikersnamen en wachtwoorden kwamen in verkeerde handen. Zes verdachten zijn opgepakt. Ze hebben bijna 100.000 euro buitgemaakt.