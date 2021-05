Volle speedboot botst op vrachtschip: zeker 26 doden

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De snelle veerboot ramde het vrachtschip en zonk razendsnel. Het is niet bekend hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten vrezen dat er nog vijf opvarenden vermist zijn.

Het bootongeluk gebeurde vlakbij de bouwplaats van wat de grootste en langste brug van het land gaat worden, circa 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. De werkzaamheden aan dit enorme project hinderen de gebruikelijke veerdiensten op dit punt op de rivier. Daarom nemen veel mensen kleinere speedboten om de Padma over te steken. Die kunnen de stroom in een kwartier oversteken terwijl de normale, veiligere veerboten er wel twee uur over doen.

Het lage land met veel brede rivieren is vaker het toneel van ongelukken met veerboten.