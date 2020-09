Canadese gifmengster zat al eerder vast in VS

Voor de tweede keer is geprobeerd een aanslag met het gif ricine op de Amerikaanse president Donald Trump te plegen. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Canadese die vannacht aan de grens met de VS werd opgepakt omdat zij een brief met de giftige stof ricine had verstuurd naar het Witte Huis in een poging Donald Trump te vergiftigen, blijkt een jaar geleden de VS te zijn uitgezet.