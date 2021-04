Frankrijk wil rechtszaken filmen en beelden openbaar maken

De regering presenteerde woensdag een wet die dit mogelijk maakt. Minister van Justitie Éric Dupond-Moretti merkte op dat privacy en beeldrecht vanzelfsprekend worden gerespecteerd. Het project moet het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak vergroten. Het parlement bespreekt het voorstel volgende maand.

In Frankrijk is het filmen van rechtszaken nu alleen toegestaan als ze van historisch belang worden geacht. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het proces rond de terroristische aanval op de redactieburelen van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. In dergelijke gevallen belanden de opnamen echter in de staatsarchieven, en niet in de openbaarheid.