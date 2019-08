Ⓒ REUTERS/Atlantic Productions

Amsterdam - Langzaam maar zeker verdwijnt het immense wrak van de Titanic. Want zelfs het megaschip is op de zeebodem geen partij voor metaal-etende bacteriën, stroming en corrosie. „Het is verrassend wat micro-organismen allemaal kunnen afbreken”, aldus Pierre Offre van onderzoeksinstituut NIOZ.