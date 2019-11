Democraten leunen zwaar op ’krasse knarren’

Michael Bloomberg is tot nu toe de laatste 70-plusser die zich namens de Democraten in de verkiezingsstrijd stort. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON En weer meldt zich een krasse knar bij het toch al niet piepjonge palet van 17 Democratische presidentskandidaten. De 77-jarige Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, heeft zich op het laatste nippertje gemeld voor de voorverkiezingen in Alabama. Bloomberg zegt wat veel mensen denken: het Democratische aanbod is zwak en geen kandidaat is zeker van een overwinning op Donald Trump.