Chimpansees doodgeschoten na ontsnapping uit dierentuin

Drie chimpansees ontsnapten als eerste uit hun verblijf in het chimpanseehuis. Twee van de apen werden neergeschoten, maar de derde wist te ontkomen. Terwijl de zoektocht naar de weggelopen aap aan de gang was, wisten nog twee chimpansees op dezelfde manier te ontsnappen als de eerste drie. Zij werden allebei doodgeschoten door personeel.

’Ongelooflijk trieste dag’

De dierentuin, Park Furuvik in Gävle, ruim 150 kilometer ten noorden van Stockholm, spreekt over ongelooflijk trieste dag. Mensen raakten niet gewond, zei een woordvoerster. Het was nog onduidelijk hoe de apen uit het verblijf konden ontsnappen.

In totaal werkten zeven schutters mee. Ook de politie is met een groot aantal politiepatrouilles ter plaatse geweest en heeft geassisteerd met drones.