Golf van kritiek na doodschieten ontsnapte chimpansees in Zweedse dierentuin

Verschillende chimpansees ontsnapten woensdag uit hun verblijf in Furuvik Park in Gävle, zo’n 150 kilometer ten noorden van Stockholm, waarna er met geweren werd ingegrepen door het personeel. De dierentuin krijgt nu bakken kritiek over zich heen voor het doodschieten van sommige van de dieren.

Voormalig werknemers van de dierentuin zeggen tegen lokale media dat het park ook anders had kunnen optreden. De dierentuin verdedigt de keuze. „Van chimpansees kan worden gedacht dat ze vreedzaam zijn, maar ze zijn uiterst gevaarlijk. Ze zijn snel, erg sterk en over het algemeen onverschrokken”, aldus een verklaring van het bedrijf op Facebook. „Dit, in combinatie met het feit dat het tot 10 minuten kan duren voordat de verdoving optreedt, zou een groot gevaar opleveren voor de veiligheid van de bezoekers.”

Drie chimpansees ontsnapten als eerste uit hun verblijf in het chimpanseehuis. Twee van de apen werden direct neergeschoten, maar de derde wist te ontkomen. Terwijl de zoektocht naar de weggelopen aap aan de gang was, wisten nog enkele chimpansees op dezelfde manier te ontsnappen. Ook de politie is met een groot aantal eenheden ter plaatse geweest en heeft geassisteerd met drones.

De dierentuin sprak eerder al van een ’ongelooflijk trieste dag’. Hoe de dieren wisten te ontsnappen is nog niet duidelijk.