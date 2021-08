Auto klapt tegen vangrail A7: bestuurster gewond, hondje opgevangen door dierenambulance

Het voertuig knalde rond 10.00 uur hard tegen de vangrail en raakte daarbij flink beschadigd. De vangrail schoof als een harmonica in elkaar. De auto botste vervolgens tegen een andere auto, die ook beschadigd is geraakt.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ DNP.NU

De bestuurster van de Mini is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ze had een hondje in haar auto, die is opgevangen door de dierenambulance.

De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar het ongeval.